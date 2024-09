Gran Hermano: se van perfilando las primeras parejas en la casa de Guadalix.

11:53 H Peleas y piropos

Ya tenemos la primera discusión entre Maite y Óscar. Todo ha empezado porque Óscar dice que le molesta mucho, que Maite no cierre la puerta (no he entendido cuál) y Maite ha empezado a repetir en bucle "yaaa, yaaaa, ya pasó, ya pasó", pasando a canturrear. Ante esto, Óscar le ha dicho que su nivel es de EGB. Calentamos motores.

En el baño, Adrián acompaña a Maica mientras esta se acicala. Adrián comenta que se ha levantado muy feo y Maica le dice que para nada, que él no es nada feo. Pero que nada.

El Súper avisa; en diez minutos empieza la prueba.

A Maica se le ha caído el colorete al suelo y está al borde de las lágrimas, "justo he tenido el presentimiento de que se me iba". Parece que ya se le cayó cuando fue al casting.