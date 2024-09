Para Luis/Diego y Nerea no está siendo nada fácil esconder que son pareja y simular que no se conocen de nada. Tanto es así que 'Gran Hermano' les dio la oportunidad de tener un encuentro privado en el confe para que pudieran dar rienda suelta a la pasión (aunque luego él pasara un apuro quitándose el pintalabios de su boca ). Pero parece que los novios se han confiado y un gesto de él hacia su novia ha hecho saltar todas las alarmas.

Y es que se ve que han visto varios gestos entre ellos que les hace pensar "que son novios". Esto descoloca bastante a Edi en su tonteo con Violeta: "No sé si está jugando conmigo". Manu se une a la conversación y sentencia: "Son pareja". Eso sí, creen que "no pegan nada" por sus caracteres. "Si fuera así, sería muy buena actriz. El primer día estaba temblando, a mí me la coló", añade Ruvens. La que parece tener una teoría más elaborada es Elsa.