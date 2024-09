En la red social X, Belén Rodríguez dijo tras la segunda gala que no creía que fuera una buena idea expulsar a Óscar esta semana y ahora, tras 'El debate de Gran Hermano', ha sido Miguel Frigenti el que se ha pronunciado en esa línea, asegurando en la misma red social que considera que podría ser muy positivo que el amigo de Maica no fuera desterrado a la casa secreta, a la que llegaron la semana pasada tras ser expulsadas Daniela y Vanessa.