El acercamiento entre Adrián y Maica en la casa de 'Gran Hermano': "Cada vez te veo más cariñosa conmigo"

Era el propio Adri quien le decía a la ingeniera química industrial que quería continuar una conversación que no acabaron este lunes: "Me preguntaste qué me gustaba de tu personalidad. Y cuando yo te lo pregunté no me contestaste". Maica le señalaba que se lo ha dicho ya muchas veces: "Te veo con mucha energía masculina y eso es muy bueno. Te veo leal, servicial...".