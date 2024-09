Edi le confiesa a Violeta que piensa de vez en cuando en su exnovia Rosamari: "Aunque no me condiciona en nada, no quiero ser desleal"

Edi estuvo cuatro o cinco años con su "primer amor" y posteriormente conoció a la madre de sus hijos, con quien estuvo once años. Pero en noviembre volvió a coincidir con su primera pareja y "todo se intensificó": "Prácticamente estuvimos quedando todos los días hasta entrar aquí". Además, desvelaba que no son nada porque "ella no quería condicionarme en nada": "Lo que no quiero es ser desleal, ¿sabes?".