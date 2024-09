Daniela se ve sobrepasada por la situación con Vanessa y se plantea abandonar 'GH': así lo ha dicho en el confesionario

La entrada de Óscar a la casa secreta tras ser eliminado por la audiencia ha supuesto un antes y un después en la casa. Daniela venía advirtiendo detalles de su amiga Vanessa que no le estaban gustando, pero saber que Óscar también estaba distanciado de ella ha terminado por hacerle dudar de su amistad. Para colmo, Vanessa le dijo de malas formas que fregase y Daniela ya no ha podido más con ella.

Daniela terminó después confesando a Silvia y a Jorge que quería abandonar. "No puedo con esto", les dijo sobre su relación con Vanessa. Asegura que no lo aguanta más y además añade que la gente fuera no la quiere y que por eso salió con un 52%. Daniela se ha hartado del todo y también ha criticado que no estén pudiendo dormir en la casa por las constantes relaciones sexuales que tienen Vanessa y Javi durante las noches.