Suso: "Creo que en el fondo Jorge sabía que no tenía nada que hacer con Violeta, lo aceptará"

El pasado domingo Jorge y Violeta se veían las caras en el confesionario durante unos minutos, un tiempo que le sirvió a Jorge para mostrarle a Violeta el malestar que había experimentado en la casa secreta: "He tenido por un problema por cosas que dijeron de tí, me hicieron la vida imposible. He dicho que pasó algo bonito entre tú y yo, pero que no hemos tenido nada y pensaban que soy un falso. Tú eres mi punto débil aquí porque te he cogido mucho cariño y lo he pasado mal", decía.