Eva, amiga de Edi, se la devuelve a la madre de Violeta y mantiene un fuerte cara a cara con ella: "¡A la p*** calle tu hija!"

Era Eva quien aseguraba que no le hacía gracia la actitud que está teniendo Violeta con su amigo: "No me gusta el doble juego, no me gusta lo que hace y dice por atrás. No es clara". Y es que Violeta está diciendo a las espaldas de Edi en la casa de 'GH' que el gallego no le gusta y no quiere una relación con él, además de ser mayor para ella. Laura, madre de Violeta, recordaba que su hija tiene 22 años y vivir con Edi supondrían muchas cosas que cambiarían la vida totalmente de la joven.