Adara Molinero analiza las intenciones de Violeta y Edi en su relación: "No se puede tener todo"

"Violeta se está intentando proteger para no sufrir pero los sentimientos no se pueden controlar y mucho menos en esa casa", ha comentado la hija de Elena Rodríguez, que sabe bien lo que significa que te guste alguien en la casa de Guadalix de la Sierra porque se ha enamorado hasta tres ocasiones allí. "Edi intenta que la chica de fuera siga ahí cuando salga pero no se puede tener todo en la vida", añadía en otro tuit.