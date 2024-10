Gran Hermano, en directo: última hora de las votaciones del casting definitivo

22:58 H Ruvens, primer concursante definitivo

La audiencia ha decidido que Ruvens sea uno de los 17 concursantes del casting definitivo de GH. "No me lo creo, estoy todavía en mi burbuja. No me esperaba que fuera el primero. Gracias a todos los que me han votado", comenta Ruvens tras conocer la noticia. "Es la mejor persona para empezar el casting", asegura Maite. "Se lo merece", añade Daniela.