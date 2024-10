María José Galera rompe a llorar en el plató explicando el consejo que le daría a su hija Laura

No es la primera vez que a Laura se le reprochan sus gestos y sus caras. La concursante ha reconocido en varias ocasiones que no se da cuenta de su "cara de asco" (tal como ella definió) y ha terminado rompiendo a llorar ante los consejos de sus amigos. No es la única que ha llorado. En el plató, María José Galera, su madre, se derrumbaba al ver pasarlo mal a la concursante.