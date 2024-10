Adrián y Maica llegan a un entendimiento y hacen las paces: "Cuando discutimos ninguno de los dos estamos bien"

Sin embargo, ahora se han vuelto a reconciliar. Los dos participantes han ido hasta la zona del jacuzzi y se han sincerado sobre los problemas que han tenido. "Estoy cansada y saturada. Es la misma conversación todas las semanas. Él se piensa que yo no quiero ser su amiga y sí quiero serlo. Cuando a mí me deja en paz hasta me cae mejor. Entonces esto no me ayuda, me desanima", le ha comentado Maica a una de las mellizas.