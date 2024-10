"Todavía no sé si voy a estar o no. Es una cosa que he hecho y no sé si se va a romper o no. Tengo un regalo porque no tengo un collar que darte, entonces he hecho una cosa para que tengas algo mío contigo y por si no estoy contigo", le había dicho Laura. "Y como me dijiste que tenías malos sueños... esto te protegerá. Es la pulsera de los siete nudos", añadió la concursante al entregarle una pulsera roja que pretendía ser un amuleto contra las malas energías.