Marta Peñate reacciona al saber qué estaban cuchicheando la madre de Violeta y la amiga de Edi en plató: "Así le va a ir a tu hija"

La relación entre Edi y Violeta continúa dentro de la casa de Guadalix, teniendo ambos ganas de una hora sin cámaras como han afirmado en varias ocaciones, pero muchos no lo entienden porque piensan que la actitud de él no es la adecuada, algo que comentaban Laura, madre de la concursante y Eva, la amiga de él, a las que también, mientras se hablaba sobre otro tema en la parte para abonados de mitele Plus, las cámaras les pillaban cuchicheando.