Cuando piensa en su hermano, Violeta no puede evitar emocionarse: “Yo sé que mi hermano no lo está pasando bien con el tema de que yo esté aquí liándome con alguien. Y lo último que quería yo aquí es que no se sintiesen orgullosos de mi o decepcionarles. El único miedo que tengo aquí es ese, decepcionar a mi familia”.