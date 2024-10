La tensión salta entre Laura y Manu: "Tú solo pones piedras y yo venga a saltarlas"

"¡Laura, Manu no te quiere!" ha sido una de las frases que se han oído desde la casa de Guadalix

La actuación de Manu ha sido lo que ha provocado la intranquilidad de Laura

Marieta opina del beso entre Laura y Manu: "Él es un interesado y se guía por los gritos"

Nuevos gritos desde el exterior han alterado la casa. Algunos espectadores se han acercado hasta Guadalix para lanzarle un claro mensaje a Laura: "¡Laura, Manu no te quiere! ¡Aléjate de él!", han gritado. Violeta y Maica, que se encontraban haciendo deporte en el jardín, no han perdido detalle. Los protagonistas no han tardado en salir para preguntarles todo lo que habían escuchado.

"Me la pela ese comentario", ha reaccionado Laura. "A mí me dan igual esos comentarios, a mí no me preocupa nada, vamos", ha añadido Manu. Pero lejos de quedar en una anécdota, los gritos han sembrado la intranquilidad en Laura. "¿Por qué dirán esas cosas, Manuel? ¿Qué me estás ocultando?", le decía en tono bromista. Pero, tras reposar lo que había ocurrido, no ha dudado en tener una conversación con él.

"Nunca me había enfrentado a una cosa tan complicada como la tuya", le explicaba el DJ. "Si me distancio de ti, evitamos tener esos momentos más íntimos que teníamos, intentamos dejarlo a un lado... Pero si lo dejo a un lado, al final la relación cambia. Pero tampoco siento eso, me hago un cacao mental", continuaba pidiendo a Laura que le dijera que opinaba. Ella, una vez más, ha optado por decirle lo que siente: "Yo el beso te lo hubiera dado hace dos semanas, pero eres tú el que determina el tiempo porque has necesitado ese tiempo, y yo te lo he dado".

Ha sido entonces cuando Laura ha caído en la cuenta de que siempre ha dado a Manu todo lo que le ha pedido: "Si necesitas tal, te lo doy, si necesitas hablar, hablamos, si necesitas... Te lo doy todo tan plano, y al final tú solo pones piedras, y yo venga a saltarlas y a quitarlas. Date cuenta", le ha reprochado. "¿Yo tengo que ser aquí la sabelotodo y saber qué día quieres estar al cien por cien y qué día necesitas espacio?".