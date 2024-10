El gesto de Violeta que ha decepcionado a Miguel Frigenti: "Decepción absoluta"

"Violeta nominando a Javier y no a Laura, que no se soportan desde el principio. La que iba de independiente afirmando no dejarse influenciar por Edi. Decepción absoluta", tuiteó el colaborador de 'El Debate de GH' para dejar claro que Violeta ya no es su favorita nada más ver que la de Alcorcón corría al confe para nominar y le daba dos puntos al cantante.