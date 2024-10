Maite no se calla y opina sobre las acusaciones de Óscar a Maica: "La quiere sacar de quicio"

Lo que comenzó como una amistad entre Óscar y Maica ahora ha culminado en tensión y peleas. Los colegas de 'Guadalix' no han parado de tener rifirrafes entre ellos que han hecho que a la murciana le saltaran las lágrimas en varias ocasiones (algo que ha ocurrido con frecuencia), por sentirse dolida ante las palabras de su amigo.

Uno de los momentos más tensos entre ellos ocurrió cuando Óscar le pidió a Maica que no fuera a hacer la compra ya que "no la veía capacitada para organizar la casa". Sabiendo que Maica es una de las más preocupadas por la limpieza y coordinación de 'Guadalix', las palabras de su amigo han calado hondo en ella y no ha tenido problema en expresárselo.