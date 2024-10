Así ha sido el viaje de Maica a Italia para comenzar el intercambio: "A ver qué me tienen preparado Roma y los italianos"

La murciana abandonó la casa para sorpresa de todos sus compañeros , que aún no saben que ella ya se encuentra en tierras italianas. Daniela fue la encargada de hacer su maleta y, con la ayuda de Óscar, Lucía y Adrián, intentó que todo estuviera en orden. Con la maleta lista, Maica ha puesto rumbo a Roma este lunes y el equipo del programa la ha acompañado en todo momento para no perder detalle de su viaje.

"¡Que me voy a Italia, qué nervios!", ha gritado emocionada al subirse a la furgoneta que iba a llevarla hasta el aeropuerto. "Yo de Italia sé que tienen una gastronomía deliciosa, su gente también es encantadora", ha comenzado. Pero, si algo tiene claro, es que el idioma no va a ser un problema para ella: "No sé cómo me voy a entender con ellos, porque del diccionario italiano entiendo lo básico, pero de momento me sé presentar. Ya iré fluyendo".