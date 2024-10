Manu y Laura van más allá de los besos y pasan a los tocamientos: "Lo próximo será la hora sin cámaras"

Manu tenía ganas de seguir con el subidón de pasión, pero Laura no estaba segura. Al final los dos decidieron pedir a las cámaras que les dejasen intimidad. "Yo no me voy a poner a hacer un 'edredoning' porque me da vergüenza. Pero para toquetear había que hacer la señal, así que la hicimos. Tenía muchas ganas. Ya lo próximo será la hora sin cámaras", explicó después Laura en el confesionario.