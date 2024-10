Vanessa confiesa cómo Javier y ella se arruinaron en su 'Curva de la vida': "Vendimos hasta las alianzas de nuestra boda"

Pero no solo eso. Vanessa se ha abierto plenamente y ha confesado los episodios más duros de su vida, empezando por su infancia: "Nací siendo hija de soltera, en mi casa había problemas. La referencia de mi abuela para mí es muy grande, ha sido quien me ha criado, mi madre no estaba en casa. Por cuestiones de casa acabo yendo a un centro de menores durante una etapa de mi vida, te ves sin nadie, sin familia... Crecí de golpe, no me quedó más remedio", ha comenzado.