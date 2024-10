Adriana Dorronsoro lanza un dardo a Daniela: "Es la típica que va de que no se entera y luego... "

El comportamiento de Daniela no es del agrado de todos en la casa de 'Gran Hermano', y algunos han llegado a tildar a la concursante de 'provocadora'. Durante estos últimos días la colombiana ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Luis, donde ella le echaba en cara la manera en la que hablaba a su novia Nerea: "A mí no me hables así, yo no soy ella".