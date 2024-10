Vanessa y Javier desvelan quién le gustaría realmente a Óscar: "Lo de Ruvens es estrategia"

La presentadora les ha lanzado una pregunta: cuáles habían sido sus mayores decepciones dentro de la casa. Vanessa, que ha sido la primera en contestar, no ha dudado ni un segundo: " Ruvens , definitivamente Ruvens. Mira que Óscar me ha decepcionado, pero Ruvens se lleva todas las papeletas. Óscar era más previsible. Pero Ruvens es más sibilino. Es como Úrsula de 'La Sirenita' conspirando en el jacuzzi ".

Por su parte, Javier sí que se queda con Óscar: "Para mí Óscar , tanto dentro como fuera, dentro ya lo veía, que por la mañana te decía una cosa y a la noche otra. Y fuera he visto que no solo hace eso, sino que va por las espaldas y critica a compañeros de su propia habitación ", ha explicado.

Precisamente Óscar y Ruvens han sido los protagonistas de las últimas novedades de la casa: Óscar ha confesado a Ruvens que tiene sentimientos por él. Y esto no le cuadra a Vanessa: "Dentro de la casa no se ve eso, yo sí le escuché que se sentía raro con tanta pareja en la casa. Me parece un movimiento más de Judas, de buscar algo, una estrategia. Ruvens se apunta a lo que sea, lo va a aprovechar. Es un beneficio para ambas partes, van a sacar beneficio", ha analizado Vanessa.