Gran Hermano, en directo: Óscar y Ruvens siguen despiertos

Buenos días! Aquí Ada con Óscar y Ruvens, que todavía no se han acostado. En el salón Ruvens le hace a Óscar una prolongación de su curva de la vida. Una infancia y adolescencia duras.

Cuenta Ruvens que él no quiere tener pareja, que ahora está muy centrado en su trabajo. No quiere tener esas responsabilidades, dice. Y explica que a los 17 años tuvo una novia y terminó "tan mal, tan mal, tan mal" que no quiere volver ni a intentarlo del recuerdo tan malo que tiene.