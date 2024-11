Silvia Rolek aplaude la respuesta de su hermana Lucía a Laura en su última discusión

Su rifirrafe tenía lugar en plató, antes de que Lucía tuviera que cruzar el pasaje del terror por ser la noche de Halloween. Así, todavía maquillada a la perfección y sin estar llena de todo tipo de pringues, le ha dicho a la hija de María José Galera que considera que más que no soportarla, como va diciendo por toda la casa, no la supera. "Según ella no me soporta; yo creo que no me supera, que es diferente", ha sido la frase exacta de la melliza.