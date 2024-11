Antes de ser expulsada en la última gala, Lucía tuvo un rifirrafe con Laura. "Según ella no me soporta; yo creo que no me supera, que es diferente", le dijo la hermana de Silvia a Jorge Javier Vázquez, haciendo referencia a la hija de María José Galera, que expresó en 'El Debate de GH': "Supera mis nervios, supera mi ira y me alegro de que esté fuera".