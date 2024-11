Gran Hermano, en directo: Ruvens sólo ve una opción para el jueves

08:33 H Sobre el tema con Ruvens

Óscar les dice a Laura y a Manu que él sólo iba a hablar con Maica y Daniela sobre su historia con Ruvens, pero luego le fue preguntando todo el mundo y "yo no puedo no contestar". Dice que no puede decir no puedo hablar de nada porque con quien tengo que hablar primero es con Ruvens. Y con Ruvens ya lo intentó, dice, pero no hubo manera.