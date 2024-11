Adara Molinero empatiza con Maica tras escuchar las explicaciones de Tommaso sobre sus sentimientos

Maica está muy decepcionada con Tommaso, al que ahora considera "un cucaracho" porque siente que no ha sido claro desde el principio con sus sentimientos y es que, tras hablarlo con Manu, el italiano decidió contarle a la murciana que no estaba interesado en ella en un sentido amoroso y que la veía solo como una amiga. "Me has dado falsas esperanzas", le dijo la amiga de Daniela, que no daba crédito a lo que escuchaba.