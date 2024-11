Al comienzo de esta edición de 'Gran Hermano', Miguel Frigenti apoyaba a Ruvens, pero muy pronto vio que no le terminaban de gustar sus actitudes y fue cambiando de concursante favorito hasta ahora, que apoya a Daniela y a Maica, que acaba de recibir un duro golpe emocional porque Tommaso le ha dicho que no la ve más que como una amiga y que no tiene sentimientos por ella.