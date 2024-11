Gran Hermano en directo: El Debate

22:25 H Maica al confe

Antes de hablar con el resto de los concursantes, el programa decide llamar a Maica al confesionario para que pueda compartir su situación en la casa. Además, le informa que esta será la última noche de Tomasso en la casa.

"Se me hace bola. Siempre entramos en conflicto, se me hace pesado y discutir con él me hace daño. Me dolieron sus comentarios de anoche", dice Maica, explicando su situación.