El zasca de Marta Peñate a Vanessa que desata la risa de Adara: "Me estás pinchando"

Y Vanessa respondía a la colaboradora: "Me he ido siendo yo, sin estar influenciada por voces, por cosas, ni por compañeros. Siempre he sido fiel a mis principios". Asegurando Marta, entre risas, que era "una bromilla" y lo que la exconcursante había entendido: "Ya lo sé, pero me estás pinchando, ahí el puñal... ya me la clavó Óscar, no hace falta que me la claves tú también". "Pues tengo más para hoy", respondía Peñate.