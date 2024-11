La calle opina de la relación entre Ruvens y Óscar: "Saben lo que gusta y lo que quiere la audiencia"

"A mí me gusta él ¿vale?. Ya está, ya lo he dicho. Yo no quería... no puedo evitarlo", apuntaba el concursante de origen vasco. Y reconocía que estaba un poco histérico por esto mismo: "Yo no quiero que a él le siente mal y se separe. Ni tampoco puedo omitir esta parte que es mía y no es suya...", decía. Aunque Ruvens al principio parecía tomárselo a broma, en algún momento le ha mostrado su rechazo a Óscar.