Manu, destrozado, descubre que quiere estar con Laura y le hace una petición: "Por favor, te quiero"

La salida de Laura ha dejado a Manu roto y muy arrepentido: "Tengo un dolor interno que no aguanto"

Ruvens le ha consolado y le ha dado un consejo: "Si de verdad quieres algo, te tocará demostrarlo"

La sincera despedida de Laura de la casa: de sus palabras a Manu a las lágrimas con Daniela

El pasado domingo, durante el debate, Laura se despedía de la casa tras haber sido expulsada el pasado jueves. Sus palabras han dejado a Manu destrozado en Guadalix. Desde entonces, el concursante no ha podido contener las lágrimas y ha buscado el apoyo de sus compañeros. Solo espera que ella sea capaz de esperarle.

"Ya sabes que tienes que tener conversaciones, pero te quiere mucho", le consolaba Ruvens mientras él no paraba de llorar. Necesitaba estar solo y, en soledad, maldecía lo que había ocurrido. "Ahora mismo lo que necesito para mi bienestar es hablar con ella, tanto para mal como para bien. Necesito tener algo", expresaba en el confesionario.

"Pienso que soy gilipol***. No entiendo en qué momento se me ha ido de las manos y no he sabido llevar la situación. No entiendo cómo teniendo una persona al lado que me quería tanto, me hayan podido los pensamientos intrusivos. Tengo un dolor interno que no aguanto, te lo prometo. Pienso que nunca me va a ver como me veía antes", le comentaba arrepentido nuevamente a Ruvens.

Manu analizaba entonces las palabras de Laura en su despedida, que calificaba como "muy fría", pero creía saber el motivo: "Yo pienso que una parte de ella la he perdido. No he sabido actuar, he actuado fatal. Yo me he fallado a mí. No sé si me va a esperar fuera".

Tras darle mil vueltas al tema y hablarlo con sus más allegados, Manu acudía al confe para mandarle un mensaje directamente a Laura: "Te pido, por favor, con la mano en el corazón, que seas capaz de esperarme y esperar esa conversación. Te quiero. Tú me lo has dado todo y yo no he sido capaz de hacerlo".

No te pierdas nada de lo que ocurre en Gran Hermano, ¡también en tu mail! Acepto la política de privacidad Suscríbete No te pierdas nada de lo que ocurre en Gran Hermano, ¡también en tu mail! Acepto la política de privacidad Suscríbete

La teoría de Ruvens

No obstante, Manu lleva desde que Laura se marchó sin poder desconectar y necesita continuamente la opinión de sus mayores apoyos. Ruvens, que también era un gran apoyo para Laura, tiene una teoría y no ha dudado en transmitírsela: "Si hubieras sido un cabr**, estarías tú en la calle y no Laura. Ella lo que quiere ahora es que recapacites y se gire la tortilla. Ella ha estado detrás de ti todo este tiempo. Ahora al revés. Te va a esperar y lo sabes, porque la conoces".