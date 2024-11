Vanessa y Javi confirman su enfado a Jorge Javier en plató: "No nos hablamos desde hace días"

Jorge Javier Vázquez recordaba a los concursantes aspirantes a la repesca que no podían decir nada de esta noticia en la conexión en directo que iban a tener, durante la gala del martes, con la casa de Guadalix para hacer los alegatos a favor y en contra de los concursantes: "No podéis decir nada".

Momento en el que el presentador se dirigía a Javier para recordarle que él no podía optar a volver a participar en el concurso: "Estás aquí sentado como si fueras un convidado de piedra porque esta señora te sacó de la casa y abandonaste". "Totalmente", respondía Javi ante esto.

"Además, ahora no se hablan", apuntaba Belén Rodríguez tras las palabras de Jorge Javier, a lo que este reaccionaba: "Estáis cabreados, es verdad, que me he enterado".