Miguel Frigenti sobre Laura: "Dice que tiene una conversación pendiente con Manu porque está la repesca, pero hará lo mismo"

La hija de María José Galera explicaba en la gala del domingo que considera que no ha pensado en ella tanto como debería de haberlo hecho y que se ha dejado llevar demasiado por sus sentimientos hacia Manu. Unos sentimientos que Laura los tiene desde hace tiempo y que no tiene claro sean recíprocos por parte de Manu. "Yo me he dado cuenta de muchas cosas al salir y él de otras. A la hora de no tenerme es cuando se ha dado cuenta de lo que tenía al lado", señalaba la ya exconcursante de 'GH'.