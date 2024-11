La reacción de la casa al descubrir quién ha sido el expulsado de la noche

"¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Ya lo sabía, ya me había mentalizado. Disfruta", le decía a Adrián. "Súper, muchas gracias por todo. Gracias a todo el equipazo, a toda la gente que me ha votado, al Súpre. Aquí me he sentido súper cuidado, súper respetado y muy, muy querido. Me habéis hecho cumplir un sueño", agradecía.