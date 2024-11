Javier cuenta en qué punto está su relación con Vanessa minutos antes de entrar a la casa

"Ya surgió dentro de la casa. Yo nunca he sido una persona celosa hasta que entro dentro de esa casa, donde se magnifica todo, y yo me vuelvo insegura, se me crean inseguridades. Consiguió descolocarme de una manera tremenda. La cabeza ahí me ha dado mil vueltas". Además, explicó que notó a Javier más frío de lo normal una vez finalizado su convivencia en 'GH', mientras que este señaló que ella ha estado de la misma forma gracias a los mensajes que recibe en sus redes sociales.