La conversación de Vanessa y Javi en publicidad antes de saber que ella regresaba a la casa

"Que no, que no, que no, eso nunca", le repetía Javi, que le prometía que "nada cambiará su amor" por ella. Unos minutos después de separarse de ella, el cantante ya comenzaba a mostrar su tristeza por no dormir juntos. "Dormir sin ti no es lo mismo, ni es dormir", ha comentado junto a una foto de un peluche apoyado en su cama, en el lado que normalmente ocupa la madre de su hija.