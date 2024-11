Gran Hermano, en directo: última hora de la gala con triple salvación

22:41 H "Conectamos con la casa"

El plató conecta con la casa. Jorge Javier pregunta a Maica por su relación con Óscar y asegura que es "desleal". En cambio, Óscar asegura que su relación de amistad con Maica no ha terminado. "Para él significa amistad una cosa y para mi otra, nunca nos entenderemos", añade Maica y Daniela asegura que "su relación con Óscar esta casi terminada porque aún no ha tenido una conversación final con él". "Yo solo quiero tener buenas palabras con ellas para terminar bien", asegura Óscar y Daniela añade que "si esto termina así es porque tu lo has querido, no puedes hacer daño a la gente y luego querer quedar bien".