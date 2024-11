Gran Hermano, en directo: martes en Guadalix

08:35 H Aquí están

Ruvens con su pijama de perritos teckel se mira sus pies depilados en el sillón. Llega Óscar con una decisión tomada. Le dice a Ruvens que le va a pedir a Maica una cosa muy concreta. Le va a pedir que no le destroce en directo. Es decir, que si les preguntan sobre su problema, no responda en el directo. Para Óscar es un asunto entre ellos dos que tienen que hablar ellos, no en el directo de esta noche. Y hasta no solucionarlo, no sacarlo ahí. Para él, "si Maica no le respeta eso, prevalece el juego frente a la amistad".