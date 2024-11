Primeras palabras de Lucía Rolek tras conocer la decisión de la audiencia en la repesca

"Muchísimas gracias por todo el apoyo a todo el mundo que me ha votado, estoy súper agradecida", ha comenzado diciendo la hermana de Silvia Rolek, que ha confesado que se encuentra bien pese a que la audiencia ha decidido que no vuelva a ser concursante oficial de 'GH': "No pasa nada porque yo he disfrutado muchísimo todos estos días con mis niñas, he disfrutado un montón estos días en la casa y eso ha sido gracias a vosotros".