Adara y Miguel Frigenti se enfrentan como nunca en el plató: "Lo que nunca te han dicho es que tienes mucho complejo"

Que la relación entre Adara Molinero y Miguel Frigenti no pasa por su mejor momento es algo evidente, lo que se ha podido apreciar con cruces de zascas y tensión entre ellos en los últimos tiempos, todo después de que ambos tuvieran una amistad. Tensión que se ha podido apreciar durante la parte para abonados de mitele Plus , donde no han faltado los reproches entre ambos.

"¿Qué insinúas? ¿es un traidor?" , le preguntaba Ion Aramendi a Adara, algo por lo que también se interesaba Miguel Fringeti y la colaboradora no dudaba en responder: "Por supuesto, éramos amigos, te pusiste a criticar a mi madre que era lo que más me podía doler".

"No critiqué a tu madre en ningún momento, no mientas. Lo que hice fue defender el concurso de Ivana y a ti, cuando no te lamen el culo y cuando no hacen lo que tú quieres cortas la relación con tus amigos. Si aquí hay una traidora, esa eres tú", respondía visiblemente enfadado Miguel Frigenti que quería dejar algo claro: "Aquí estoy para hablar de 'Gran Hermano', no de ti".