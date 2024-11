Marta Peñate estalla contra Ángela, madre de Daniela: "¿Me vas a dejar hablar?"

El ambiente en la casa de 'Gran Hermano' está más revolucionado de lo normal. Y una de las causas es la decisión tan importante que tiene Daniela en sus manos como SuperBigBro , pudiendo salvar de la nominación a Adrián, Edi o Laura. Esto no gusta nada a la habitación azul. Durante la parte de mitele PLUS que ofrece el programa para los suscriptores, todo este tema se ha tratado en plató y en un momento dado, Marta Peñate y Ángela , madre de Daniela, se han visto envueltas en un tenso cara a cara.

"Quien está en peligro es tu hija, no Edi. Intenta defender el concurso de tu hija y no juzgues tanto a Edi. Tu hija se está pasando de frenada, porque no ha sabido bajar revoluciones. Tu hija ha pasado límites hablando cosas de concursantes como Edi y Ruvens", apuntaba la colaboradora de Telecinco. La tensión creía por momentos y Marta Peñate no entendía por qué se estaba dejando a Daniela de 'Sor Daniela'. Esta era interrumpida por la madre de Daniela y la exconcursante de 'Gran Hermano' estallaba.