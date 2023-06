Marta Flich se declara fan de 'GH VIP' y avanza detalles del casting: "Hay una declaración de intenciones"

'GH VIP' vuelve a Telecinco en otoño y lo hará con una nueva presentadora, Marta Flich , que ha revelado en una entrevista con 'Fórmula TV' que no dudó ni un momento en aceptar la propuesta de conducir un programa que le encanta. La valencia se ha declarado fan absoluta del formato , que ha definido como "el tótem del entretenimiento, la joya de la corona a nivel internacional".

Aunque no puede revelar muchos detalles, la presentadora sí que ha adelantado que habrá "muchas novedades" y que "la declaración de intenciones" en el espíritu renovador que existe es el casting, del que todavía no se ha hecho público ningún nombre: "Los perfiles del casting van a ser personajes que la gente en sus casas reconozca por su trayectoria profesional. Queremos que digan: '¿Cómo es posible que ni en mis mejores sueños me imaginaba que iba a entrar en la vida de esta persona en directo 24 horas?'".