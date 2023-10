Carmen Alcayde hace llorar a Laura Bozzo: las palabras de la concursante

A 24 horas de la próxima expulsión de GH VIP 8 , los concursantes no pueden evitar hablar quién será el concursante que dirá adiós mañana a Guadalix.

Laura Bozzo está nominada junto a Sol Macaluso y Álex Caniggia. Carmen Alcayde se sincera con Laura en una conversación en el dormitorio: “A mi me da miedo que seas tú, hermana”. Unas palabras que no han sentado nada bien a la abogada y presentadora: “Ya me aterraste”.