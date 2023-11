Feid y Rema llenan la casa de GH VIP de buenas vibras con 'Bubalu'

Bubalu fue el cuarto y último lanzamiento de Feid para su más reciente album, "MOR, no le temas a la oscuridad" . El colombiano se ha ganado tema a tema el estatus de ser uno de los grandes artistas colombianos de esta década . Además continua trabajando en la transición a nuevos sonidos y melodías en su música. Rema, por su parte, viene de saborear las mieles de un éxito global gigante con su tema " Calm Down " y de convertirse en uno de los referentes del afrobeat más importantes de su generación. En este tema, por cierto, se atreve a cantar en español.

La canción nació en el estudio en Miami, en una época en la que Feid estaba escuchando mucha música nigeriana. Así, desde el primer momento tuvo claro que quería que Rema colaborara en él, de hecho se considera seguidor de su música desde hace muchos años, "me parece un crack, me gusta mucho su música" decía en Genius. La canción comparte nombre con una conocida marca de chicles, pero hay varios guiños escondidos en su letra. No se olvida, por ejemplo, de su país, nombrando las "trululu" (unas gominolas de Colombia); del reggaeton antiguo, con alguna referencia en su letra, e incluso de España, dedicándole un verso a la ciudad de Benidorm, que Feid guarda con cariño de su tour por Europa.