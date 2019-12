La madre de Adara responde a los duros ataques de Hugo Sierra: "¿Le han pagado por subir al final?"

Hugo Sierra ha concedido una entrevista para hablar de la demanda que ha puesto por la custodia de su hijo y ha aprovechado la exclusiva para cargar contra la madre de la Adara. Ahora, Helena ha tenido la oportunidad de responderle desde el plató de ‘GH VIP 7’, reconociendo que no entiende por qué se ha convertido en el blanco de los ataques: “Dijo que yo no quería ser abuela y cosas que no le voy a dar importancia porque me parece hasta infantil”.