Alba Carrillo, Gianmarco y Pol, nuevos nominados de 'GH VIP 7'

Noemí, jefa de la casa, intercambia a Antonio David por Pol

Algunos concursantes disfrutan de puntos extra en las nominaciones tras la prueba

Las nominaciones se hacen en secreto en el confesionario

Alba Carrillo, Gianmarco y Pol son los nuevos nominados de la semana. Los concursantes se han enfrentado a la prueba semanal por la jefatura de la casa y la inmunidad. Ganó Noemí pero algunos finalistas pudieron disfrutar de puntos extra en las nominaciones. Así han sido:

Antonio David: "Un punto a Adara porque anoche en el cumpleaños de Gianmarco nos acercamos un poco más y parece que la cosa puede ir por buen camino. Dos puntos para Pol porque no nos hablamos nada en la casa y no tenemos relación. Tres puntos para Joao desde la gala que hablamos del montaje de la pareja me habla lo justo y necesario. Dos puntos extra para Joao".

Estela: "El programa me lo ha puesto en bandeja y le voy a dar mis 6 puntos a Alba, no podía ser de otra manera".

Joao: "Todo lo que voy a hacer es estrategia. Un punto para Estela. Dos puntos para Alba porque sé que va a salir. Tres puntos para Antonio David. Un punto extra para Antonio David".

Alba: "Un punto para Joao. Dos puntos para Pol y tres puntos para Gianmarco".

Noemí: "Un punto para Joao porque tuvimos una discusión el domingo y no me gustaron nada las formas en las que me habló. Dos puntos para Pol porque no tengo relación y tres puntos para Gianmarco porque voy a vengar a mi Cejas, que el otro día le dio 6 puntos".

Gianmarco: "Un punto para Estela por el hecho de que a los otros no puedo nominarlos. Dos puntos para Mila por las palabras que me he dicho en el vídeo no me gusta. Y tres puntos para Alba porque tengo millones de motivos".

Mila: "Un punto para Adara porque no se lo puedo dar a nadie más; dos puntos para Pol y tres para Gianmarco".

Adara: "Un punto para Alba, dos puntos para Mila por 'gruñoncita' y tres para Antonio David porque tiene mal fondo.

Pol: "Un punto para Mila por relación. Dos para Alba porque me da pena que esté tirando su oportunidad y tres para Antonio David por comecocos".