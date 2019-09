La marcha de Anabel provoca el llanto desmesurado de Joao y el gran enfado de Mila: "No me va a ver llorar ni Dios"

La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha mostrado entera tras perder a uno de sus mayores apoyos en la casa pero no ha podido morderse la lengua: “Es tan injusto, no entiendo nada”. Para Mila, ella es la cabeza de turco en esta edición y lo único que se busca es perjudicarla: “Pero voy a estar aquí hasta que me echen, todo esto me hace más fuerte”.