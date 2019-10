El Cejas y Noemí le hacen un traje al grupo de Adara: "Mis tripas no me permiten hacer eso"

Según El Cejas, el grupo de Adara les hace la vida imposible , unas personas con las que convivir es muy difícil. Sin embargo, Noemí reflexiona profundamente y llama " falsos " a los chicos porque " ellos no hablan de nosotros, ésa es la diferencia. Les estamos dando el protagonismo porque los vídeos son de nosotros comentando , es lo que tenemos que aprender". Es decir, los participantes critican que sus compañeros sólo les digan las cosas a la cara y no por detrás.

El Cejas se siente muy decepcionado con Gianmarco y su nominación porque, según considera el chico, no entiende el acercamiento con Adara tras la buena relación que tenían ellos dos. "Yo no le voy a decir que no se junte con Adara, pero yo no iría con una persona que critica a mis amigos", explica El Cejas. Además, el 'youtuber' deja claro a su amiga que no tienen ningún problema en "mañana decirle lo que pienso".